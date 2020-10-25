حزب الاستقلال بالمغرب  يدين اعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول في فرنسا

2020/10/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدابير صارمة بالدار البيضاء بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا الرباط – عبدالحق بن رحمون عبر حزب الاستقلال المغربي عن استيائه العميق وشجبه القوي للإمعان المتكرر في نشر الرسومات المسيئة للرسول محمد (ص) وللتصريحات المسيئة للإسلام، التي تمس الشعور الديني المشترك لمسلمي العالم، وفي مقدمتهم مسلمو فرنسا، منبها عن تخوفه من التداعيات الخطيرة لهذه التوجهات المثيرة […]

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