انتخاب اسامة النجيفي رئيساً للجبهة العراقية البرلمانية الجديدة المشكلة من ٥ قوى سنية/ موسع

2020/10/25 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ انتخبت الجبهة العراقية البرلمانية الجديدة المشكلة من ٥ قوى سنية اسامة النجيفي رئيسأ لها .وذكر بيان صادر عن الجبهة العراقية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه : استكمالا لمؤتمر الجبهة العراقية البرلمانية الذي عقد يوم أمس الأول ، فقد عقدت قيادة الجبهة المكونة من : المشروع العربي و الجماهير الوطنية و جبهة الإنقاذ والتنمية و الحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة ، اجتماعا مساء يوم الأحد لبحث الوضع السياسي والبرلماني .واضاف البيان تم التحديات التي تواجه البلد ، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل ، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه.



.واوضح : أمام حقيقة الأزمات ، وشحوب الحلول أو افتقادها ، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات.وتابع بعد دراسة مستفيضة للوضع العام ، قررت قيادة الجبهة العراقية ، ما يأتي :1.



ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة .2.



التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه.3.



تم انتخاب أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.4.



دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها.5.



الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة ./انتهى9

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