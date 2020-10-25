2020/10/25 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ استمر المتظاهرون السلميون في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار بتظاهراتهم لغاية الان دون حوداث مع تعاون كامل بينهم وبين القوات الامنية.



/انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار التظاهرات الليلية في الناصرية دون حوداث) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار التظاهرات الليلية في الناصرية دون حوداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).