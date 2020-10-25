مستشار الكاظمي يؤكد تنفيذ 3 مطالب أساسية للمتظاهرين

2020/10/25 | 22:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه هشام داود، مستشار رئيس مجلس الوزراء، رسالة الى المتظاهرين بشأن الكشف عن قتلة متظاهري تشرين....

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