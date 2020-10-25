رغد صدام تعلق على حقيقة نشرها تغريدة تحرض فيها المتظاهرين على الاحتجاجات

2020/10/25 | 22:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، على حقيقة نشرها تغريدة تحرض فيها المتظاهرين على الاحتجاجات في العراق....

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