2020/10/25 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..



أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إن جريمة إعدام الفتى الفلسطيني عامر عبد الرحيم صنوبر إثر اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح، “ما هي إلا جريمة صهيونية جديدة، وتأتي في ظل هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.



وقالت الجبهة في بيان أصدرته اليوم أن “هذا التطبيع الخياني ..



يشجع الاحتلال […]

التدوينة الجبهة الشعبية : إعدام الفتى الفلسطيني في الضفة نتيجة للتطبيع الخياني ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة الشعبية : إعدام الفتى الفلسطيني في الضفة نتيجة للتطبيع الخياني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة الشعبية : إعدام الفتى الفلسطيني في الضفة نتيجة للتطبيع الخياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).