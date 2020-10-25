2020/10/25 | 22:46 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقي 11 مهاجرا على الأقل حتفهم الأحد إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 11 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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