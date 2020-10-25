مصرع 11 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا

2020/10/25 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 11 مهاجرا على الأقل حتفهم الأحد إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

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