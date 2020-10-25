2020/10/25 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية يوم الاحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تم تسجيل 32 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية، كما غادر 33 مصابا بكورونا المستشفيات.

واضاف: انه تم تسجيل 11 حالة وفاة فيما يتلقى 201 من المصابين بالفايروس العلاج في المستشفيات الخاصة بكورونا.

PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).