البيشمركة والآسايش ينفذان عملية امنية في كركوك

2020/10/25 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات بيشمركة والآسايش عملية امنية مشتركة بمنطقة شيخ بزيني التابعة لناحية شوان بمحافظة كركوك.

ونقلت فضائية شعب كوردستان عن اللواء هيوا عبدالله قوله: ان هناك فراغا امنيا في المنطقة وعلى قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي اشغاله لمنع تسلل الارهابيين، موضحا، العملية المشتركة مع الآسايش جاءت ردا على استشهاد عدة شباب على يد فلول داعش.

واضاف: ان قوات بيشمركة كوردستان ستواصل عملياتها الامنية لاجتثاث داعش في تلك المناطق.

PUKmedia ترجمة‌

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