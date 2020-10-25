2020/10/25 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت القوات الأمنية في محافظة البصرة، الأحد، عن ضبط ثلاث عجلات بداخلها أسلحة وأجهزة نداءات شمال المحافظة. وذكرت القيادة، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم الاستيلاء على ثلاث عجلات مجهولة المصدر وبداخلها أسلحة وأعتدة وأجهزة محاكاة شمالي البصرة، على إثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة حثيثة”. وأشار البيان إلى أن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ثلاث عجلات بداخلها أسلحة وأجهزة نداءات شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ثلاث عجلات بداخلها أسلحة وأجهزة نداءات شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).