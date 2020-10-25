آلاف المتظاهرين يحييون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين في ذي قار

2020/10/25 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..



شارك الالاف من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الاحد ، بذكرى مرور عام على انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي اطلق عليها انتفاضة تشرين.



وتوافد ” الالاف من المتظاهرين من الاقضية والنواحي في محافظة ذي قار ، الى ساحة الحبوبي مركز التظاهر في المحافظة ، مجددين مطالبهم بالتغيير السياسي الشامل ومحاسبة المتسببين […]

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