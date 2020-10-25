الخزعلي يدعو الشباب الى اعلاء صوتهم والمطالبة بتعديل الدستور

2020/10/25 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، في بيان صحفي، اليوم الاحد، الواعين من ابناء شعبنا وخصوصا طبقة الشباب الى ان يلتفتوا الى نقطة مهمة وان يعلوا صوتهم للمطالبة بطريق الاسلاح الحقيقي وهو تعديل الدستور.

وادناه نص البيان:-

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