رويترز: العراق الأول عربيا بعدد إصابات كورونا

2020/10/25 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تصدر العراق، قائمة الدول العربية من حيث عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، وفق إحصاء لوكالة "رويترز" الأحد.

وأظهر الإحصاء الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (25 تشرين الأول 2020)، إصابة أكثر من 42.76 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما تصدر العراق والسعودية قائمة الدول العربية من حيث الإصابات.

وسجل العراق 449153 إصابة بالعدوى متبوعا بالسعودية 344552 إصابة، ثم المغرب 194461 إصابة، فقطر 130965 إصابة.

وعالميا احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات بـ8608235 حالة، متبوعة بالهند 7864811 إصابة، ثم البرازيل 5380635 إصابة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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