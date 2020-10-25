2020/10/25 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الجبهة العراقية، الأحد، انتخاب أسامة النجيفي، رئيساً لها، فيما أشارت إلى ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية في البلاد.وقالت الجبهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استكمالا لمؤتمر الجبهة العراقية البرلمانية الذي عقد يوم أمس الأول ، فقد عقدت قيادة الجبهة المكونة من: المشروع العربي، والجماهير الوطنية، وجبهة الإنقاذ والتنمية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة العراقية تعلن انتخاب النجيفي رئيساً لها وتصدر عدة قرارات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة العراقية تعلن انتخاب النجيفي رئيساً لها وتصدر عدة قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).