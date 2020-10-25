2020/10/25 | 23:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ سرى جياد/أكد مقرر اللجنة الماليةاللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار ان يوم الثلاثاء القادم سيشهد القراءة الثانية لقانون الاقتراض.



وقال الصفار لـ(المستقلة) أن رواتب الموظفين مرهونة بإقرار قانون الاقتراض الذي أستكملت قراءته الأولى يوم امس،وسيقرأ للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل،لتكون بعدها جلسة مناقشة مع وزارة المالية للاطلاع على حقيقة الوضع المالي ولمعرفة العجز […]

التدوينة المالية النيابية : لا رواتب للموظفين بدون اقرار قانون الاقتراض ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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