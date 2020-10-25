الدولة البوليسية وحقوق الانسان - التيتي الحبيب

2020/10/25 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 380تقدمت اربعة دول افريقية للترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ولم يشأ المغرب المغامرة بتقديم ترشيحه الخاص في هذه الظرفية الخاصة لكن الذي حصل هو ان موقع الالكتروني لهذه الهيأة الاممية نشر اسم المغرب يديل اللائحة الافريقية والمغرب مرتب في الاسفل بصوت واحد.



اثار هذا الامر موجة عارمة من التعليقات الساخرة اضطرت معه وزارة حقوق الانسان توضيح ان ذلك وقع بالخطأ، فزاد ا ......





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