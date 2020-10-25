الحكيم النجيفي يهنئ بانتخاب رئيسا للجبهة العراقية

2020/10/25 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هنأ رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، بانتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجبهة العراقية”.وذكر مكتب النجيفي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن الأخير استقبل اتصالا هاتفيا من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث قدم التهنئة للنجيفي بمناسبة انتخابه رئيسا للجبهة العراقية”.وأضاف البيان أن” الجانبان تبادلا الرغبة في التعاون، …

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