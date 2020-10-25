الجبهة العراقية تنتخب النجيفي رئيسا وتدعو لإصلاح البرلمان

2020/10/25 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..



أعلنت الجبهة العراقية البرلمانية عن تسمية أسامة النجيفي رئيسا لها ، منوهة الى انها ستسمي يوم غد رئيس كتلتها البرلمانية.



وأشارت الجبهة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ، الى أنها عقدت مساء اليوم الأحد، اجتماعا مكملا للمؤتمر الذي عقدته يوم أمس الأول ،للإعلان عن تشكيلها.



وقال البيان ان الأجتماع عقد بحضور قيادة […]

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