القبض على ارهابي في مخيم الجدعة

2020/10/25 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت مفارز الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على ارهابي قادما من مخيم الجدعة باتجاه نينوى.

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