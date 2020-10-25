مصدر نيابي: جلسة البرلمان ليوم غد لازالت قائمة ولم تؤجل

2020/10/25 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصدر نيابي ان جلسة البرلمان ليوم غد الأثنين لازالت قائمة.

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