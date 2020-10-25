استمرار التظاهرات السلمية في ميسان دون تسجيل حوادث او خرق امني

2020/10/25 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / استمر المتظاهرون السلميون المطالبون بالاصلاح بتظاهراتهم السلمية امام مبنى محافظة ميسان القديم في ساحة التظاهر وسط مدينة العمارة".واشار مصدر امني الى سلمية التظاهرات والتعاون المشترك بين المتظاهرين والقوات الامنية لمنع اعمال التخريب التي قد تحدث بفعل المندسين ، مبيناً انه لم تسجل اية حوادث او خروقات امنية خلال التظاهر"./انتهى

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