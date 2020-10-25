الكاظمي يتفقد اوضاع مناطق وسط بغداد

2020/10/25 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ ذكر مصدر ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تفقد مناطق في بغداد منها منطقة العلاوي للاطلاع على الاوضاع الامنية في العاصمة تزامنا مع تظاهرات الذكرى الاولى لتظاهرات تشرين./انتهى9

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