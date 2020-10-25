الرئيس الأذربيجاني يعلن السيطرة على مدينة وقرى في إقليم قره باخ

2020/10/25 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأحد، إن القوات المسلحة الأذربيجانية حررت عدة قرى في مناطق زنجيلان وجبرايل وقوبادلي ومدينة جوبادلي.

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