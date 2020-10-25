وزير التعليم العالي يزور خانقين

2020/10/25 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور ارام محمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان يوم الاحد، منطقة كرميان للاطلاع عن كثب للاوضاع الجامعية، داعيا الطلاب والطالبات الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا.

استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان زيارته الى ادارة كرميان، بحضور قائممقام كلار ومدير مرور كرميان، معربا عن شكره لتعاون وتنسيق الادارة مع جامعة كرميان.

من جانبه اكد جلال نوري المشرف على ادارة كرميان، على ضرورة تعزيز العلاقات بين الادارة جامعة كرميان، لافتا الى استمرار الدعم للجامعة.

وخلال الزيارة ايضا، تفقد الدكتور آرام محمد، مدينة خانقين، للاجتماع مع المسؤولين فيها حول المشاكل والتحديات في خانقين، متعهدا باستمرار التعاون وتنفيذ جميع مطالب قطاع التعليم العالي في خانقين.

كما تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان كليتي اللغات والعلوم الانسانية، والتقى عن قرب بالطلاب والطالبات حاثا اياهم على الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا.

وضمن اطار الزيارة، عقد مجلس جامعة كرميان ولاول مرة، اجتماعه في مدينة خانقين، لبحث الاوضاع الجامعية، متمنيا توفر ظروف افضل لعودة الدراسة بشكل كامل داخل الجامعات، بعد تجاوز الاوضاع الصحية على مراحل بضمان سلامة وصحة الطلاب والطالبات.

وفي جانب اخر من الاجتماع شكر الدكتور آرام محمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، الكوادر التدريسية في جامعة كرميان، داعيا الجميع الى الالتزام بالتعليمات الصحية، ضد كورونا.

PUKmedia ترجمة

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