آثار وتداعيات فيروس كورونا المُستَجَد على الإقتصاد والمجتمع في العراق

2020/10/25 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

بين التراجع الحاد في أسعار النفط (وهو

مصدر الإيرادات الرئيس للموازنة العامة

للدولة، والمموّل الرئيس لتغطية

متطلبات الحماية الإجتماعيّة والتخفيف

من الفقر)، وبين مواجهة

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