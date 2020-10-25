تجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية على جسر السنك

2020/10/25 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بتجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية على جسر السنك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية تجددت قرب جسر السنك وسط بغداد".

واضاف ان "هناك اصابات اثر تلك المصادمات".

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