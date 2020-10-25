الأمم المتحدة تحيي ’شجعان’ تشرين وتستذكر ضحايا القمع

2020/10/25 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبرت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الاحد، عن تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية. وذكرت البعثة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2020): "تعبيرٌ قويّ عن التضامن والوطنية اليوم من قبل العراقيين الذين يطالبون بالعدالة ويرغبون في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".

وأضافت يونامي "عامٌ لاستذكار الشجعان الذين فقدوا أرواحهم، والتعلّم منهم قوة التغيير السلمي".

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