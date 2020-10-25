2020/10/25 | 23:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين بعد مناشدات ومحاولات كثيرة مع الجهات المعنية وذات العلاقة، استحصل مديرية ناحية تل عزير الموافقة على فتح محكمة في مركز الناحية.عن ذلك تحدث مدير ناحية تل عزير وكالة “خديدا حسن” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “من خلال المكالمات الهاتفية التي جرت بيننا وبين المسؤولين والجهات ذات الشأن وبعد المناشدات الكثيرة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير ناحية تل عزير: حصلنا على موافقة مبدئية لفتح محكمة في الناحية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير ناحية تل عزير: حصلنا على موافقة مبدئية لفتح محكمة في الناحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).