2020/10/25 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل يكشف عن إجراءات لزيادة رواتب العمّال المتقاعدين بغداد – فائز جواد اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن سعيها لزيادة رواتب العمال المتقاعدين، عبر اجراء تعديل في قانون الضمان، مشيرة الى ان تلك الزيادة ستشمل 250 الف عامل.وقالت معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود، في تصريح […]

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