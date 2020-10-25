المشروع العربي يعلن تحفظه على بيان الجبهة العراقية.. ويؤكد لم نكن طرفا في الاجتماع ولن نقبل مقرراته

2020/10/25 | 23:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المشروع العربي، اليوم الاحد، تحفظه على مققرات البيان الذي صدر مساء اليوم من كتلة الجبهة العراقية، مبينا ان المشروع العربي لم يكن طرفا في الاجتماع وسيكون لنا موقف رسمي في الحزب بهذا الاتجاه.

وقال مصدر من المشروع العربي في حديث صحفي، ان “المشروع العربي يتحفظ، على مقررات البيان الذي صدر مساء اليوم من اجتماع كتلة الجبهة العراقية“، مبينا ان “المشروع العربي لم يكن طرفا في الاجتماع، بالتالي لن يقبل مقرراته”.

واكد المصدر، ان “الحزب سيكون له موقف رسمي بهذا الاتجاه”.

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