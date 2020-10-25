كورونا يُصيب نجماً كروياً عالمياً

2020/10/25 | 23:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، الفائز عام 2005 بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب، الأحد، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن أنه "من دون عوارض".

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