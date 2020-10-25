اتصال هاتفي بين صالح والنجيفي.. وكشف تفاصيله

2020/10/25 | 23:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تلقى رئيس الجبهة العراقية، اسامة النجيفي، مساء الاحد، اتصلا هاتفياً من رئيس الجمهورية برهم صالح.

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