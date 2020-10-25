تشكيل قوة جديدة للحشد الشعبي في كركوك

2020/10/25 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ اعلن قائد في هيئة الحشد الشعبي عن تشكيل قوة متألفة من 500 عنصر في كركوك أطلق عليها اسم "قوة الشهيد أبو مهدي المهندس".و باشرت القوة التي تلقت تدريبات لمدة ثلاثة أشهر مهامها داخل الجناح العسكري في مطار كركوك الدولي، ومن المقرر تحريك هذه القوة في الحالات الطارئة و ستكون خاصة بمحافظة كركوك.وقال أبو رضا النجار، قائد محور الشمال في قوات الحشد الشعبي ان أبو مهدي المهندس أولى اهتماماً كبيراً لمحافظة كركوك، و قد تخرج من مدرسة أهل البيت الدينية و تعلم أغلب ما كان يعرفه من قاسم سليماني، لذا قررنا اطلاق اسمه على هذا المعسكر."و أشار جودت العسافي، مسؤول اعلام محور الشمال في الحشد الشعبي الى أن القوة تتكون من 500 عنصر تلقوا التدريبات على مدار ثلاثة اشهر.و قال جميعهم من أهالي محافظة كركوك و ينتمون للقوميات و الأديان المختلفة.".و أضاف العسافي أن "جزءاً من هذه القوة ستتمركز داخل مقر قيادة محور الشمال لقوات الحشد الشعبي تحسباً للأحداث الطارئة، أي ستؤدي مهام قوة رد سريع، و هدفنا هو بث الاستقرار في محافظة كركوك./انتهى

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