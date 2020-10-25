2020/10/25 | 23:46 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهر إحصاء جديد، لوكالة "رويترز" أن أكثر من 42.76 مليون شخص قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما يتصدر العراق والسعودية قائمة الدول...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر الدول العربية باعداد الاصابات بكورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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