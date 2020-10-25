العراق يتصدر الدول العربية باعداد الاصابات بكورونا

2020/10/25 | 23:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء جديد، لوكالة "رويترز" أن أكثر من 42.76 مليون شخص قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما يتصدر العراق والسعودية قائمة الدول...

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