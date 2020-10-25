كورونا.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الصحية

2020/10/25 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد،

إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول

في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر

الكناري، سعيا للسيطرة على تفشي

الفيروس في البلاد.

وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن

"حظر

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