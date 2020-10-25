تجاوزت الـ(50) الفاً.. فرنسا تسجل رقماً قياسياً باصابات كورونا

2020/10/25 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم

الأحد، عن تسجيلها 52010 إصابات جديدة

بفيروس كورونا في ارتفاع حاد وغير مسبوق

على أساس يومي.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة

الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة

خلال

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