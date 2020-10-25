2020/10/25 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم

الأحد، أن المملكة المتحدة سجلت 19790

إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة عن 23012

حالة أمس السبت وانخفض كذل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).