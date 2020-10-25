السفارة البريطانية ’تعبر عن قلقها’ بعد تقارير إصابة قوات الأمن والمتظاهرين

2020/10/25 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعربت السفارة البريطانية في بغداد، الأحد، عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن أعمال العنف والإصابات التي تعرضت لها قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في بغداد اليوم.



ودعا السفير ستيفن هيكي، في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 تشرين الاول 2020)، الحكومة العراقية إلى "ضمان حماية الحق في التظاهر"، والمتظاهرين إلى "ممارسة حقوقهم في الاحتجاج بشكل سلمي".

وعبرت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الاحد، عن تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت البعثة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2020): "تعبيرٌ قويّ عن التضامن والوطنية اليوم من قبل العراقيين الذين يطالبون بالعدالة ويرغبون في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".

وأضافت يونامي "عامٌ لاستذكار الشجعان الذين فقدوا أرواحهم، والتعلّم منهم قوة التغيير السلمي".

وأعلن مدير دائرة صخة الكرخ، جاسم الحجامي، اليوم الأحد، استقبال مستشفيات الكرخ 21 جريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضاف الحجامي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 تشرين الأول 2020) أن "مستشفيات صحة الكرخ استقبلت ٢١ جريحاً من المدنيين والعسكريين جراء الأحداث التي رافقت تظاهرات ذكرى احتجاجات ٢٥ تشرين الاول".

وأوضح الحجامي أن "مستشفيات دائرة صحة بغداد الكرخ استقبلت ٢١ جريحاً من مظاهرات التي انطلقت اليوم في ذكرى تشرين"، مبيناً أن "١٦ من الجرحى من صفوف العسكريين و ٥ منهم من المدنيين".

كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن اصابة ضابط و30 منتسب اثر رمي قنابل يدوية خلال احتجاجات اليوم.

وقال رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2020)، ان "العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".

واضاف رسول "الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني".

واشار رسول الى انه "مازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد، في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها".

ولفت رسول الى ان "هذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون .وسوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".

و حيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، "المتظاهرين السلميين" فيما دعا الحكومة الى فتح الطرق وردع من وصفهم بـ"الوقحين"، محذراً من "التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة"، على حد تعبيره.

وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس" (25 تشرين الاول 2020)، "بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية!؟؟".

واضاف "لذا على الحكومة بسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن"، لافتاً الى ان "على الحكومة فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة، وإلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة".

وختم الصدر بالقول: "حيا الله المتظاهرين السلميين".

ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، المتظاهرين، إلى عدم السماح لـ"بعض المحسوبين عليهم" برمي الحجارة على القوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال رسول في تدوينة تابعها "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، إن "القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة والقناني الحارقة على اخوتهم في القوى الامنية، وتؤكد التزامها بحماية التظاهرات والتعامل المهني معها".

وتشهد العاصمة بغداد، الأحد، تظاهرات مستمرة في ساحة التحرير وبعض المناطق والجسور القريبة في جولة جديدة من احتجاجات تشرين.

وواكب "ناس" تحركات المتظاهرين وتطورات حراكهم عبر شهود عيان ومصادر أمنية، (25 تشرين الأول 2020)، حيث تركزت الحشود في ساحة التحرير ومقترباتها وجسر الجمهورية، في ظل استمرار إغلاق المطعم التركي.

كما احتشد متظاهرون في ساحتي الخلاني والوثبة وجسري السنك والشهداء، فيما قطعت القوات الأمنية جسور الأحرار ومدينة الطب والشهداء.

وأظهرت مقاطع مصورة، احتكاكات خفيفة بين حشود من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب المتحف العراقي في منطقة العلاوي، وأخرى في ساحة الوثبة، حيث تحدث شهود عيان عن تعرض متظاهرين للضرب بالعصي، فيما قال مصدر أمني إن "أشخاصاً قذفوا القوات بالحجارة".

وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة منذ الصباح الباكر، عبر مسيرات وفعاليات شارك في طلاب انطلقوا من أمام وزارة التعليم، وحشود تقدمت من ساحة الطيران.

وواصل المتظاهرون في بغداد، الأحد، فعالياتهم الاحتجاجية في ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها، فيما طالبوا بالاقتصاص من "قتلة" رفاقهم.

وأظهرت صور تابعها "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، حشود المتظاهرين في أرجاء ساحة التحرير والنفق وصولاً إلى جسر الجمهورية.

وشهد نفق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الاحد، مسيرة حاشدة للمتظاهرين وسط أجواء حماسية.

واظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، حشود المتظاهرين في مسيرة داخل النفق وهم يصدحون بالنشيد الوطني مع رفع العلم العراقي.

وانضمت محافظة واسط، الاحد، إلى المحافظات المشاركة في الجولة الجديدة من الاحتجاجات.

واظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، (25 تشرين الاول 2020)، حشوداً من المتظاهرين وسط مدينة الكوت وهي تردد أهازيج وأغان وطنية.

واحتشد متظاهرون، الأحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، معلنين انطلاق جولة جديدة من احتجاجات 25 تشرين.

وأظهرت صور تابعها "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، متظاهرين في مسيرات قرب نصب الحرية، فيما يستمر توافد المشاركين من ساعات الصباح الأولى.

اقرأ/ي أيضا: من التحريض الإيراني ’العلني’ إلى الرصاصات الثلاث..



قصة رهام يعقوب

وانطلقت التظاهرات في البصرة، الأحد، بمسيرة موحدة حملت مطالب الاحتجاجات الأساسية وصور الضحايا.

وقال مراسل "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، إن التظاهرات تجددت في المدينة بمسيرة نظمتها حشود من المتظاهرين انطلقت من منطقة الجبيلة صوب ساحة اعتصام البحرية.

وأظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، رفع المحتجين لافتات وصور ضحايا الاحتجاجات، في أجواء من الهتافات الحماسية.

وشهدت ساحة الحبوبي مركز التظاهرات في محافظة ذي قار، الأحد، فعاليات احتجاجية تضمنت مسيرات وهتافات حملت المطالب الأساسية لحراك تشرين.

ورصد "ناس"، (25 تشرين الاول 2020)، مقاطع مصورة من الساحة التي غصت بحشود المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى.

اقرأ/ي ايضاً: قصة صفاء السراي الذي قتلته قنبلة السلطة: مُبرمِج حمّال ..



وفنّان ثائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة البريطانية ’تعبر عن قلقها’ بعد تقارير إصابة قوات الأمن والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة البريطانية ’تعبر عن قلقها’ بعد تقارير إصابة قوات الأمن والمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).