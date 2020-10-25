الجبوري يتقدم بتهنئة متحفظة الى النجيفي بعد انتخابه رئيسا للجبهة العراقية

2020/10/25 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تقدم السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، الأحد، بتهنئة متحفظة الى أسامة النجيفي، بعد اختيار الأخير رئيسا للجبهة العراقية.

وقال الجبوري في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (25 تشرين الأول 2020): "أنا وحزب الوطن من المؤسسين لجبهة الانقاذ والتنمية وملتزمون بنهجها".

وأضاف، "لازلنا مبايعين لزعيمها الرئيس النجيفي ونتقدم له بالتهنئة على اختياره رئيسا للجبهة العراقية المتكونة من نواب الكتل السنية رغم تحفظنا على ضمها بعض الاحزاب والشخصيات التي تسبب فسادها بمعاناة اهلنا في المدن المدمرة".

وكانت الجبهة العراقية، الأحد، أسامة النجيفي، رئيسا لها، بعد اجتماع مكوناتها مساء اليوم.

وذكرت الجبهة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (25 تشرين الاول 2020) إنه "استكمالا لمؤتمر الجبهة العراقية البرلمانية الذي عقد يوم أمس الأول ، فقد عقدت قيادة الجبهة المكونة من: المشروع العربي، والجماهير الوطنية، وجبهة الإنقاذ والتنمية، والحزب الإسلامي، والكتلة العراقية المستقلة، اجتماعا مساء يوم الأحد الخامس والعشرين من تشرين الأول 2020 بحث الوضع السياسي والبرلماني، ونوقشت التحديات التي تواجه البلد، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه".

وأضافت، أنه "أمام حقيقة الأزمات، وشحوب الحلول أو افتقادها، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات، وبعد دراسة مستفيضة للوضع العام ، قررت قيادة الجبهة العراقية، ما يأتي:". ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة .





التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه.

تم انتخاب السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.

دعوة الهيأة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها.

الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة".

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