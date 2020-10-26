المشروع العربي يعلن تحفظه على البيان الصادر عن الجبهة العراقية

2020/10/26 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبدى المشروع العربي في العراق بزعامة خميس الخنجر تحفظه على البيان الصادر عن الجبهة العراقية التي عقدت اليوم اجتماعا استكمل مؤتمر إعلان الجبهة امس الأول.

وقال المشروع العربي في بيان انه " يعلن رفضه البيان الصادر عن الجبهة العراقية، ويؤكد انه سيجري اتصالاته مع احزاب وقيادات الجبهة خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة من اجل سحب البيان والغاء مقرراته، لأنه لم يكن طرفاً فيها قبل اية خطوة اخرى سيتخذها الحزب".

وقبل ساعات وزع بيان صادر عن الجبهة العراقية أكد عقد اجتماع استكمل مؤتمر الاعلان يوم امس الأول وحضرته القوى السياسية التالية: المشروع العربي ، الجماهير الوطنية ، جبهة الإنقاذ والتنمية ، الحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة.

وأكد البيان ان "الاجتماع بحث الوضع السياسي والبرلماني ، ونوقشت التحديات التي تواجه البلد ، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل ، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه.".

وتابع البيان إنه "وأمام حقيقة الأزمات ، وشحوب الحلول أو افتقادها ، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات ، وبعد دراسة مستفيضة للوضع العام ، قررت قيادة الجبهة العراقية ، ما يأتي :

1. ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة .

2. التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه.

3. تم انتخاب السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.

4. دعوة الهيأة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها.

5. الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة .

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