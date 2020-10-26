السفارة البريطانية تبدي قلقها من أعمال العنف في تظاهرات بغداد

2020/10/26 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أعربت السفارة البريطانية، عن قلقها من أعمال العنف والإصابات التي حدثت في بغداد، خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة، داعية الحكومة إلى ضمان حماية حقوق المحتجين.وذكرت السفارة في تغريدة لها بموقع تويتر، اليوم الأحد، "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف وإصابات تعرضت لها كل من قوات الأمن والمتظاهرين اليوم في بغداد، ندعو الحكومة إلى ضمان حماية الحق في الاحتجاج، ندعو المتظاهرين إلى ممارسة حقوقهم بشكل سلمي".يذكر أن مصادر أمنية أفادت بتعرض نحو 30 متظاهراً في الأقل لإصابات، نتيجة الضرب بالعصي من قبل قوات الأمن العراقية.فيما اعلن المتحدث الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن إصابة 32 من العناصر الأمنية في تظاهرات اليوم، برمانات يدوية./انتهى9

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