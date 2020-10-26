2020/10/26 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أجرى الملك الاردني عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو للأطمئنان على صحة الشاب الأردني وشقيقته اللذين تعرضا لاعتداء عنصري في إحدى المدن الفرنسية يوم أمس الاحد.



اقرأ ايضاً: اعتداء على أفراد الجالية الأردنية في فرنسا حيث نشر الشاب الاردني محمد وشقيقته فيديو مصور وهما يتواصلان عبر الهاتف بتقنية […]

التدوينة بالفيديو .



الملك الاردني و الملكة رانيا يتصلان على المصابين الأردنيين في فرنسا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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