خارطة تظاهرات 'ذكرى تشرين' والأحداث التي رافقتها

2020/10/26 | 00:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت ساحات التظاهر في بغداد و8 محافظات في وسط وجنوبي العراق تجمعات لإحياء ذكرى مرور عام على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في 25 (تشرين الأول) 2019 التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب.

ففي العاصمة بغداد، انطلقت منذ الصباح الباكر جولة جديدة من احتجاجات تشرين ومقترباتها وجسر الجمهورية، في ظل استمرار إغلاق المطعم التركي.



كما احتشد متظاهرون في ساحتي الخلاني والوثبة وجسري السنك والشهداء، فيما قطعت القوات الأمنية جسور الأحرار ومدينة الطب والشهداء.

واندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة العلاوي بجانب بغداد - الكرخ.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين متظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريق المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مبنى المجلس الوطني السابق من دون معرفة الأسباب.

وأوضح الشهود أن الوضع الأمني متأزم وبحاجة إلى تدخل القيادات الأمنية لمنع تصاعد العنف خصوصا أن الحكومة أعلنت حمايتها للمتظاهرين ومنع أي احتكاك مع القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت مقاطع مصورة، احتكاكات خفيفة بين حشود من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب المتحف العراقي في منطقة العلاوي، وأخرى في ساحة الوثبة، حيث تحدث شهود عيان عن تعرض متظاهرين للضرب بالعصي، فيما قال مصدر أمني إن "أشخاصا قذفوا القوات بالحجارة".

وانضمت محافظة واسط، الاحد، إلى المحافظات المشاركة في الجولة الجديدة من الاحتجاجات.

واظهر مقطع مصور حشودا من المتظاهرين وسط مدينة الكوت وهي تردد أهازيج وأغان وطنية.

كما انطلقت التظاهرات في البصرة، الأحد، بمسيرة موحدة حملت مطالب الاحتجاجات الأساسية وصور الضحايا.

وشهدت ساحة الحبوبي مركز التظاهرات في محافظة ذي قار، الأحد، فعاليات احتجاجية منذ ساعات الصباح الأولى تضمنت مسيرات وهتافات حملت المطالب الأساسية لحراك تشرين.

وأعلن متظاهرو ذي قار جملة من المطالب ابرزها كشف قتلة المتظاهرين، فيما اكدوا على استمرار التظاهرات السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة.

وقال المتظاهرون في بيان إن "مطالبنا تتركز في:-

1- الاسراع في كشف قتلة المتظاهرين والناشطين في عموم العراق واطلاق سراح المغيبين والمختطفين.

2- تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات وباشراف أممي لضمان سير العملية الانتخابية العادلة والنزية.

3- حسم ملف قانون المحكمة الاتحادية والمصادقة عليه واكمال نصابه القانوني لكي يتسنى لها المصادقة على الانتخابات المبكرة وحل البرلمان الفاسد.

4- تفعيل قانون الاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات المسلحة التي شاركت بقتل المتظاهرين السلميين.

وفيما يخص الحراك الشعبي أكد البيان على:

1- السلمية التي كانت سلاح المتظاهرين منذ الوهلة الاولى الى يومنا هذا ولانختار طريقا غيرها ولأي سبب كان.

2- الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة ونرفض كل اشكال التخريب التي يقوم بها المخربين والمندسين من عملاء الاحزاب والتيارات الفاسدة وغيرها.

3- التعاون التام مع الاجهزة الامنية في حفظ النظام والسلم الاهلي وعدم قطع الطرق والجسور.

وأشار بيان الحبوبي إلى "دعم وتأييد المتظاهرين في المحافظات المنتفضة الذين اقدموا على الاعتصام امام ابواب الخضراء".

اما في النجف، فقد بدأ طلبة المحافظة، الأحد، تظاهرات حاشدة في جولة جديدة من احتجاجات تشرين.

اذ توافد العديد من طلبة محافظة النجف إلى ساحة الاعتصام، حيث رفعوا مطالب التظاهرات الأساسية وصور الضحايا، وسط تشديدات أمنية فرضتها القوات الأمنية منذ ساعات الصباح الأولى.

وانضمت محافظة ميسان، الأحد، إلى المدن المشاركة في الجولة الجديدة من الاحتجاجات عبر مسيرات في عدد من شوارع مدينة العمارة.

ويحيي العراقيون اليوم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات الاحتجاجية في مثل هذا اليوم من عام 2019.

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