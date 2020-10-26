نهضة بركان يؤكد هيمنة الأندية المغربية في الكونفدرالية الأفريقية

2020/10/26 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بتغلبه على بيراميدز المصري بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الأحد

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