كيف تنقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون

2020/10/26 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يعتبر شهر أكتوبر من كل عام هو اكثر الاشهر اطلاقاً لاجهزة الهواتف الجديدة من قِبل الشركات المصنعة ولعل أهم تلك الاجهزة هو جهاز الايفون الذي تعودنا قدومه من شركة أبل في شهر أكتوبر من كل عام.



هذه السنة أعلنت شركة أبل عن أجهزتها الجديدة ايفون 12 والتي جاءت بعدد من المزايا مثل الكاميرات […]

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