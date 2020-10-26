2020/10/26 | 00:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديعقد مجلس النواب، جلسه يوم غد الساعة السادسة مساء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. مجلس النواب يعقد جلسة يوم غد الساعة السادسة مساء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. مجلس النواب يعقد جلسة يوم غد الساعة السادسة مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).