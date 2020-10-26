مقالات وتحليلات :النزعة القومية و وجهة نظر:بقلم الرفيق صادق عزيز.العراق - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/10/26 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر 1يوم الأحد الماضي المصادف 18 تشرين الأول, إضرم عناصر تابعة و موالية للحشد الشعبي النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.



و قد إحرق عشرات من المحتجيين أتباع الحشد البناية التابعة للحزب والعلم الكردي و صور لقادة الحزب .



جاءت هذه الهجمة على إثر تصريح للوزير الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار الزيباري في لقاء متلفزة مع القناة “الحرة ” الفضائية ,دعى فيه إلى “ت ......





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