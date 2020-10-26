البرلمان يحدد موعد جلسته المقبلة

2020/10/26 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن موعد جلسته المقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "جلسة البرلمان ستعقد يوم غد في الساعة السادسة مساءً".

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