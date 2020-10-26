2020/10/26 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كردية في تركيا، الاتحاد تحت مظلة تحالف شامل يمثل الأكراد، أطلق عليه "التحالف الكردستاني".

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