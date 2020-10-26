مجلس النواب يعقد جلسته الاثنين في الساعة السادسة مساء

2020/10/26 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة النيابية تحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاحد، أن إجراءات وزارة الصحة جيدة لغاية الآن للسيطرة على فيروس كورونا، فيما حذرت من موجة ثانية قد تتعرض لها البلاد، رجحت عودة الحجْر الجزئي في مناطق محددة.

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